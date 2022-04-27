Озвучили приговор по делу о ДТП на проспекте Независимости с участием маршрутки

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Первомайского района города Минска постановил обвинительный приговор на основании части 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Водителю легкового автомобиля назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет. На данный момент приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут его обжаловать.

Инна Зубко, государственный обвинитель