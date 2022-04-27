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Озвучили приговор по делу о ДТП на проспекте Независимости с участием маршрутки

Приговор по делу о ДТП на проспекте Независимости с участием маршрутки озвучили сегодня в суде Первомайского района Минска. Обвиняемый - водитель легкового авто в октябре прошлого года не уступил дорогу микроавтобусу. Травмы тогда получили 9 человек, включая водителя маршрутки.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Первомайского района города Минска постановил обвинительный приговор на основании части 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Водителю легкового автомобиля назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 5 лет.На данный момент приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут его обжаловать.
Инна Зубко, государственный обвинитель


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