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П. Федоров: ЕВС предвзято освещает события в Беларуси и России

Европейский вещательный союз превратился в политический инструмент ЕС, считает и бывший глава русской службы EuroNews. Именно этим объясняется предвзятость ЕВС по отношению и к Беларуси, и России, именно поэтому Белтелерадиокомпанию исключили из союза с нарушением процедуры.



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