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П. Фельдман: Американские медиагиганты превратились в институты цифрового тоталитаризма
Сегодня соцсети, прежде всего американские медиагиганты, которые позиционировали себя как площадка для свободного выражения мнения, превращаются в институты нового цифрового тоталитаризма. Они сами решают, кому будут предоставлять слово, кому не будут. И мы видим, что американская Фемида, американские органы законодательной власти вообще никак не хотят вмешиваться в этот процесс и предоставляют медиагигантам полную свободу действия.
Такое мнение о "свободе слова по-американски" высказал нашему телеканалу заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.
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