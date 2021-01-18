П. Фельдман: Американские медиагиганты превратились в институты цифрового тоталитаризма

Сегодня соцсети, прежде всего американские медиагиганты, которые позиционировали себя как площадка для свободного выражения мнения, превращаются в институты нового цифрового тоталитаризма. Они сами решают, кому будут предоставлять слово, кому не будут. И мы видим, что американская Фемида, американские органы законодательной власти вообще никак не хотят вмешиваться в этот процесс и предоставляют медиагигантам полную свободу действия.