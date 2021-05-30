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П. Фельдман: Европе сегодня выгодно делать из Протасевича узника совести
Но это сегодня мало кого интересует. Сейчас европейцам выгодно накалять обстановку, а из Протасевича делать жертву режима, узника совести и даже героя, а ведь он собирался устроить кровавую бойню в Беларуси.
За его плечами - Евромайдан в Киеве, неонацистское вооруженное формирование "Азов", что дает все основания подозревать его в антибелорусских, антироссийских, а также в подрывнических настроениях.
Когда он с помощью современных интернет-технологий, сайтов и телеграм-каналов подталкивал людей к выходу на улицы, наверняка он давал себе отчет в том, что этот несанкционированный, стихийный массовый выход может закончиться кровопролитием. И если один человек использует массу народа для реализации своих частных политических целей, рискуя их здоровьем, рискуя их жизнью, рискуя благополучием своей родной страны Беларуси, то в этих действиях можно рассмотреть состав преступления. Сегодня европейцам выгодно делать из Протасевича жертву режима, узника совести, героя. Вот тем, кто собирается героизировать этот персонаж, еще раз хочется порекомендовать посмотреть его предыдущие деяния на Донбассе и посмотреть, к чему бы могло привести успешное его предприятие, если бы те протесты вышли на тот уровень, который изначально хотел Протасевич. Если бы они достигли того масштаба, к которому он стремился. Если представят европейцы ту кровавую бойню, которую этот человек замышлял в своем воспаленном воображении, то, может, они переосмыслят к нему свое отношение
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