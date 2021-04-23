П. Фельдман: Россия и Беларусь готовы содействовать нормализации отношений между субъектами Украины

Парадоксальные заявления со стороны Украины о нежелании вести разговор на минской площадке говорят лишь о том, что Зеленский и его команда пытаются затянуть переговорный процесс, возможно, выиграть время, а скорее всего найти очередной повод для того, чтобы не выполнять достигнутые договоренности. Консолидированная позиция Беларуси и России по этому вопросу усилит давление на Киев и, возможно, пробудит у кого-то совесть. Если не совесть, то хоть осознанную необходимость возвращения к переговорному процессу, потому что оба президента согласны с важнейшим концептуальным аспектом переговорного процесса: они считают, что Зеленский должен напрямую взаимодействовать с той стороной, с которой разворачивается конфликт, то есть с руководством ДНР и ЛНР. Да, Россия и Беларусь готовы содействовать нормализации отношений между субъектами Украины, но они не могут брать на себя излишнюю ответственность и напрямую примирять эти стороны, устраняя те противоречия, которые между ними есть на данный момент.

Накануне в Москве прошли переговоры лидеров Беларуси и России . Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили широкий спектр тем - от экономики и безопасности до тесных и добрых отношений между нашими народами. Коснулись лидеры и вопросов геополитики. Так, президенты прокомментировали предложения по возможному переносу из Минска переговорной площадки по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Такие идеи звучат скорее не как желание разрешить кризис, а как возможность уклониться от обсуждения проблем.Своим мнением на этот счет (по следам прозвучавшего в Москве) поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.