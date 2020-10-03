П. Фельдман: Санкции ЕС не ударят по экономике Беларуси

Европа хочет с Республикой Беларусь торговать, она заинтересована в поддержании нормальных отношений как с Минском, так и с Москвой, поэтому санкции надо воспринимать, как мягкий, демонстративный и ни к чему не обязывающий жест. Что значит в экономическом смысле санкционная политика ЕС и США для Беларуси? С одной стороны, те санкции, которые были провозглашены, не наносят серьезный удар по экономике. С другой стороны, они создают негативный фон для привлечения иностранных инвестиций. С другой стороны, основная часть экспорта Беларуси идет в Россию, и те договоренности, которые сегодня есть между президентами, говорят о том, что этот экспорт будет только наращиваться, а главное - экономика Беларуси не потеряет главного потребителя своих услуг и товаров. В первую очередь - товаров, которые производятся в машиностроительной отрасли, которые являются ядром белорусской экономики. Сельскохозяйственные товары также будут поступать в Россию, как это всегда и было, без каких то ограничений. Увы, в такого рода международных конфликтах, в условиях этой гибридной войны приходится чем-то жертвовать, но за каждой жертвой следует и выигрыш. Теряя европейских и американских инвесторов, можно приобрести новые рынки сбыта в России и дружественных ей странах".