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П. Фельдман: Санкции ЕС не ударят по экономике Беларуси
У международной политики два уровня. Есть публичная риторика, где демонстрируются ценности, идеалы и приверженность демократическим принципам. А есть реальная политика. И на уровне реальной политики санкции, которые ввели Евросоюз и США, не отразятся ни на экономической, ни на политической жизни Беларуси. Такое мнение нашему телеканалу высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.
Реальная политика состоит в том, что ни Европа, ни США, не настроены идти на полный разрыв отношений с Беларусью и персонально с Лукашенко
Европа хочет с Республикой Беларусь торговать, она заинтересована в поддержании нормальных отношений как с Минском, так и с Москвой, поэтому санкции надо воспринимать, как мягкий, демонстративный и ни к чему не обязывающий жест. Что значит в экономическом смысле санкционная политика ЕС и США для Беларуси? С одной стороны, те санкции, которые были провозглашены, не наносят серьезный удар по экономике. С другой стороны, они создают негативный фон для привлечения иностранных инвестиций. С другой стороны, основная часть экспорта Беларуси идет в Россию, и те договоренности, которые сегодня есть между президентами, говорят о том, что этот экспорт будет только наращиваться, а главное - экономика Беларуси не потеряет главного потребителя своих услуг и товаров. В первую очередь - товаров, которые производятся в машиностроительной отрасли, которые являются ядром белорусской экономики. Сельскохозяйственные товары также будут поступать в Россию, как это всегда и было, без каких то ограничений. Увы, в такого рода международных конфликтах, в условиях этой гибридной войны приходится чем-то жертвовать, но за каждой жертвой следует и выигрыш. Теряя европейских и американских инвесторов, можно приобрести новые рынки сбыта в России и дружественных ей странах".
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