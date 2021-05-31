П. Фельдман: Возникает ощущение, что Ryanair притягивает к себе внимание, чтобы добиться финансовых вливаний ЕС

Но действительно реакция западного сообщества на первый и второй инциденты абсолютно разная. Первая воспринимается как злой умысел правительства конкретной страны, а второй - как недоразумение, как случайность. И в этой связи первый вопрос, который возникает, стоит, наверное, адресовать пилотам и авиакомпании, ведь почему до сих пор мы не слышим их голоса, почему они внятно, четко, как по первому, так и по второму эпизоду не скажут, чем они руководствовались, когда принимали решение о посадке своих самолетов в конкретных аэропортах. Так, наверное, в этом случае и стоит задавать вопросы этим очень компетентным, уполномоченным людям, но почему-то власти Европейского союза этого не делают, да и компания Ryanair как-то очень быстро поспешила соскочить с темы и без внятных объяснений произошедшего, дабы не наносить удар по собственному имиджу, просто свалила весь груз ответственности на белорусские власти. Нет, пока пилоты Ryanair не объяснят Беларуси, России, своим клиентам, всему мировому сообществу, что же это было, чем они руководствовались в первом и во втором эпизоде, никакого доверия ни каким расследованиям и уж тем более голословным заявлениям западных политиков быть просто не может.

Складывается впечатление, что компания Ryanair реализует какой-то подозрительный бизнес-проект. Уж слишком часто минируют их самолеты и слишком много о ней говорят. Плюс непонятные публичные заявления руководства и полное молчание пилотов, когда, казалось, они в одночасье могли расставить все точки над "і".



Вот мнение по этому поводу заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана.



Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

