П.Легкий: Качество региональных СМИ нужно поднимать на существенно новый уровень

Качество региональных СМИ в Беларуси нужно поднимать на существенно новый уровень. Такое мнение сегодня высказал первый замминистра информации Павел Легкий во время открытия летней школы журналистики. Это традиционное мероприятие впервые проходит в рамках международного медиафорума. Опыт экспертов из 30 стран может пригодиться редакторам и журналистам региональных СМИ, чтобы понять, что сделать для сохранения своей аудитории.