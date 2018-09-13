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П.Легкий: Качество региональных СМИ нужно поднимать на существенно новый уровень

Качество региональных СМИ в Беларуси нужно поднимать на существенно новый уровень. Такое мнение сегодня высказал первый замминистра информации Павел Легкий во время открытия летней школы журналистики. Это традиционное мероприятие впервые проходит в рамках международного медиафорума. Опыт экспертов из 30 стран может пригодиться редакторам и журналистам региональных СМИ, чтобы понять, что сделать для сохранения своей аудитории.

Всего же познакомиться с экспертами в медиасфере и принять участие в их мастер-классах собрались около 300 студентов и молодых специалистов из разных регионов Беларуси.

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