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П. Пасков: В Беларуси нет никаких внутренних факторов, которые бы содействовали успеху цветной революции

Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный болгарский политики и экс-кандидат в президенты Пламен Пасков. Он уверен, что в целом благополучная ситуация в экономике и других сферах обрекает усилия зарубежных координаторов на скорый провал.

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