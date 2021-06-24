П. Петровский: Главная задача - быть сплоченным обществом и не бояться некоторых трудностей

Факт введения санкций в день нападения на Советский Союз 22 июня - тоже такая символическая симптоматическая черта. Ведь пусть расскажет госпожа Меркель, госпожа фон дер Ляйен, где их деды находились в период Великой Отечественной и Второй мировой. Это было бы очень интересно и белорусскому обществу, и вообще мировому сообществу нужно знать эту информацию, так как она отразит преемственность некоторых процессов, преемственность вот этого высокомерия. Главная задача - быть сплоченным мобилизационным обществом и не бояться некоторых трудностей. Для нашего руководства главное - быстро эффективно переориентировать экспортно ориентированную экономику на те рынки, которые не ставят политических препон, и те, которые уважают нас как суверенное независимое государство.

Петр Петровский, политолог