П. Сапотько: День народного единства необходим в современных условиях информационной гибридной войны

По мнению экспертов, установление такого дня поспособствует с одной стороны сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства, с другой - это необходимо в современных условиях информационной гибридной войны, когда пытаются фальсифицировать и исказить исторические события.