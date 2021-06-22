3.70 BYN
П. Шапко об информационной войне и действиях беглых ради западных грантов
Вильнюсская квартирантка не имеет никакого политического потенциала для того, чтобы являться самостоятельной фигурой. Таким мнением в эфире "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" поделился предприниматель и общественный деятель Петр Шапко. По его словам, тот факт, что внутреннюю кухню беглых и их борьбу за деньги Запада обнажил Роман Протасевич, в первую очередь направлен на обычных обывателей, которые не понимают, что реально происходит.
Тихановская на самом деле - это всего лишь герой Петрушка такой в русских театрах: на руку надели и водят. Собственно говоря, мы наблюдаем уже больше года именно такие представления. Мне довольно прискорбно, что есть необходимость людям это разжевывать и объяснять, но она действительно есть. Сейчас очень сложно с потенциалом происходящего вокруг людей, и интернет в этом огромную играет роль. Связано это с тем, что информационные потоки просто раскидывают сознание, человек не способен анализировать и делать правильные выводы. Это и называется информационной войной.
Петр Шапко подчеркнул, что во время информационной войны фигура личности не играет никакой роли - всегда найдется тот, кто скажет нужные манипуляторам слова.