П. Щаснович: Санкции заставляют частные компании работать усерднее

На мой взгляд, сегодня у большей части организаций есть возможности для того, чтобы достойно сохранить уровень дохода и достойный уровень жизни для своих сотрудников. Но для этого необходимо прилагать усилия. Если нам раньше приходилось усердно работать, то сегодня необходимо работать вдвойне усерднее. И если мы это будем делать, то получим соответствующий результат.

Павел Щаснович, предприниматель