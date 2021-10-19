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П. Щаснович: Санкции заставляют частные компании работать усерднее
Санкции заставляют частные компании работать усерднее и брать ответственность за выпуск более качественного продукта. Таким мнением поделился предпринимать, руководитель белорусского предприятия по производству экоупаковки Павел Щаснович в студии программы "Скажинемолчи". По словам бизнесмена, даже в условиях санкционных ограничений компании удалось выйти на новые европейские рынки сбыта своей продукции. Например, в том числе в Англии и Австрии. Путь развития зависит от умелого руководства в каждом отдельно взятом предприятии.
На мой взгляд, сегодня у большей части организаций есть возможности для того, чтобы достойно сохранить уровень дохода и достойный уровень жизни для своих сотрудников. Но для этого необходимо прилагать усилия. Если нам раньше приходилось усердно работать, то сегодня необходимо работать вдвойне усерднее. И если мы это будем делать, то получим соответствующий результат.
Как отметил Павел Щаснович, партнерство частного бизнеса с государством возможно и даже может сыграть на руку. Для этого не нужно видеть в частнике врага, а в государстве - структуру, которая только наказывает. Тем не менее, реалии таковы, что решение отдельных вопросов на местах могут вызвать трудности. В студии программы также затронули проблему сдачи отчетности предпринимателями.
Все выпуски "Скажинемолчи" - на ютуб-канале "Беларусь 1"
Больше подробностей - в официальном телеграм-канале "Скажинемолчи" и на ютуб-канале "Беларусь 1".
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