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П. Шуба записала видеообращение с хештегом #РомаЖиви

Небезразличные белорусы продолжают поддерживать юного героя из Мядельского района - 12-летнего Рому, который на руках вынес своего младшего брата. У него диагностированы ожоги 50 процентов тела, порезы на руках и теле. Сейчас за жизнь подростка борются медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами.

Отвага, храбрость парня поражают даже взрослых. Люди записывают видеообращения с хештегом #РомаЖиви.

Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Ромы. Подробности в наших следующих выпусках.


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