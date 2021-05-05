П. Шуба записала видеообращение с хештегом #РомаЖиви

Небезразличные белорусы продолжают поддерживать юного героя из Мядельского района - 12-летнего Рому, который на руках вынес своего младшего брата. У него диагностированы ожоги 50 процентов тела, порезы на руках и теле. Сейчас за жизнь подростка борются медики ожогового центра БСМП в тесном сотрудничестве с российскими коллегами.