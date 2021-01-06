П. Симоненко: Внешнее вмешательство негативно сказывается на борьбе с COVID-19 в Украине

Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию российской вакцины. А пока из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Украины с 8 января намерены ввести зимние каникулы безопасности, фактически локдаун. О том, почему украинская система здравоохранения оказалась не готова к COVID-испытаниям, рассуждал экс-народный депутат Рады Петр Симоненко.