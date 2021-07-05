П. Толстой: Мешать парламентарию работать - чрезвычайная наглость

К сожалению, к отрытому и равноправному диалогу, который предлагает Беларусь, готовы не все. Наши западные соседи предпочитают разговаривать языком давления и санкций либо, действуя исподтишка, нанося удары в спину, что неприемлемо в нормальном обществе.

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ категорически не согласна с действиями европейских властей, которые запретили участие в заседании этой структуры депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрею Савиных. Глава российской делегации Петр Толстой высказался на этот счет с непарламентской резкостью и указал, что виновниками инцидента являются Польша, Латвия и Австрия: