ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Падают продажи новых и подержанных автомобилей

Авторынок на фоне пандемии если не обвалился, то серьезно аварийно притормозил. Покупатели не ходят в салоны, не спешат тратить деньги, так как ближайшие перспективы заработков туманны, а средства могут понадобиться на другие первостепенные нужды. Стоит и рынок подержанных автомобилей. Как надолго такая ситуация, какие прогнозы дают эксперты - наш репортаж (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все