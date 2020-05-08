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Падают продажи новых и подержанных автомобилей
Авторынок на фоне пандемии если не обвалился, то серьезно аварийно притормозил. Покупатели не ходят в салоны, не спешат тратить деньги, так как ближайшие перспективы заработков туманны, а средства могут понадобиться на другие первостепенные нужды. Стоит и рынок подержанных автомобилей. Как надолго такая ситуация, какие прогнозы дают эксперты - наш репортаж (видео).
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