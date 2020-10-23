Падение цен на столичные квартиры впервые за 2 месяца остановилось

За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке не потеряло ни копейки, в итоге 1370 долларов стоит сегодня квадратный метр. Новостройки немного подешевели. Минус десятая процента, в итоге на первичке цена квадрата сегодня 1312 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 58 долларов.