Падеж скота скрыли работники сельхозпредприятия в Борисовском районе

На сельхозпредприятии Борисовского района скрыли падеж скота, пишет БелТА со ссылкой наУВД Минского облисполкома.



Нарушения выявили сотрудники ОБЭП Борисовского РУВД и работники прокуратуры. "Должностные лица создавали видимость сохранения поголовья, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, - рассказали в УВД. - Установлено, что с февраля по март 2021 года на ферме пало семь голов молодняка крупного рогатого скота. Всех телят якобы приобрели для себя работники хозяйства. На этот счет были составлены фиктивные накладные, на основании которых с заработной платы сельчан было незаконно удержаны деньги".



За служебный подлог в отношении 46-летнего главного зоотехника и 56-летней заведующей молочно-товарной фермой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет с лишением права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.