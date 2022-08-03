3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Падеж скота скрыли работники сельхозпредприятия в Борисовском районе
На сельхозпредприятии Борисовского района скрыли падеж скота, пишет БелТА со ссылкой наУВД Минского облисполкома.
Нарушения выявили сотрудники ОБЭП Борисовского РУВД и работники прокуратуры. "Должностные лица создавали видимость сохранения поголовья, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, - рассказали в УВД. - Установлено, что с февраля по март 2021 года на ферме пало семь голов молодняка крупного рогатого скота. Всех телят якобы приобрели для себя работники хозяйства. На этот счет были составлены фиктивные накладные, на основании которых с заработной платы сельчан было незаконно удержаны деньги".
За служебный подлог в отношении 46-летнего главного зоотехника и 56-летней заведующей молочно-товарной фермой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет с лишением права работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все