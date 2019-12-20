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Пакет соглашений по упрощению выдачи виз и реадмиссии может быть подписан в январе 2020
Пакет соглашений по упрощению выдачи виз и реадмиссии между ЕС и Беларусью может быть подписан в январе 2020 года. С таким предложением выступил Совет ЕС. В МИД нашей страны отмечают, что Беларусь готова сделать это в любой день. Есть заинтересованность в том, чтобы подписание произошло как можно скорее. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркивают, что в связи с началом действия нового визового кодекса ЕС уже 2 февраля следующего года, для белорусов неизбежно произойдет удорожание виз. В связи с этим МИД призвал европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения, чтобы «заморозить» тарифы. Ответа на этот призыв пока не прозвучало.
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