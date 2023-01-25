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Палата представителей Беларуси приняла ряд важнейших законопроектов

Избирательный кодекс, ВНС, политические партии, гражданское общество. Важнейшие законопроекты, которые модернизируют архитектуру политической системы, прошли сегодня через сессию Палаты представителей.

В частности, принят в первом и сразу во втором чтении законопроект, который предусматривает перерегистрацию политических партий. Определены основные цели и задачи, обязательные для всех партий. Все это должно отражаться в уставах. Важным моментом является защита общественно-политических структур от попыток внешнего влияния. В случае подтверждения фактов финансирования партии из-за рубежа Верховный суд принимает решение о прекращении деятельности такой партии.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это сохранение конституционного строя, гражданского согласия, социальной справедливости, участие в общественно-политической жизни нашей страны, участие в правовом воспитании наших граждан и другие нормы. Кроме того, количественный ценз - тоже очень важные изменения, которые вносятся в этот закон.
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В 2020 году многие партии либо молчали, либо выступали за улицу, существуя только на бумаге. Поэтому закон упорядочивает это. Те, кто пройдет перерегистрацию, действительно, партии, которые пользуются популярностью и поддержкой народа. С одной стороны закон ужесточает требования к партиям, с другой - это шаг к народовластию, к развитию парламентаризма. Потому что в законе есть ряд моментов, которые поддерживают партию, в том числе и бюджетное финансирование.

Принят и Закон о Всебелорусском народном собрании. Это национальный и уникальный опыт правового регулирования государственного устройства. ВНС станет высшим представительным органом страны.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: ВНС- это коллективный разум, коллективная инициатива, коллективный фильтр справедливости и руководитель. Эта идея присутствует в правовых системах многих стран, и она по-разному реализована. Она свидетельствует о том, что каждое общество ищет точку опоры, формирует столб баланса, привлекая, само общество к этому.

Депутаты приняли также обновленный Избирательный кодекс, законопроект о гражданском обществе. На рассмотрении в первом чтении сегодня был и еще ряд интересных законопроектов. Один из них может стать стимулом развития зеленой экономики в Беларуси. Второй направлен на профилактику наркомании и алкоголизма.

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