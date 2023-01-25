Палата представителей Беларуси приняла ряд важнейших законопроектов

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В 2020 году многие партии либо молчали, либо выступали за улицу, существуя только на бумаге. Поэтому закон упорядочивает это. Те, кто пройдет перерегистрацию, действительно, партии, которые пользуются популярностью и поддержкой народа. С одной стороны закон ужесточает требования к партиям, с другой - это шаг к народовластию, к развитию парламентаризма. Потому что в законе есть ряд моментов, которые поддерживают партию, в том числе и бюджетное финансирование.