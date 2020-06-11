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Палата представителей одобрила назначение премьер-министра
Избавить экономику страны от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости - первоочередная задача правительства. Об этом сегодня заявил премьер-министр, выступая перед депутатами. По словам Романа Головченко, эти задачи найдут отражение в новой программе деятельности Совмина. Отметим, что сегодня Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром.
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