ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Палата представителей открыла внеочередную сессию 27 января

27 января в Минске собрались парламентарии Национального собрания на внеочередную сессию. В повестке депутатов и сенаторов было обсуждение вопросов подготовки к республиканскому референдуму. Рассказывает Алина Лаппо.

До большого политического события, которое и даст однозначный ответ, какой же быть Конституции Беларуси, остается месяц. Впереди много организационной работы - подготовка к референдуму сегодня в повестке депутатов. Парламентарии вернулась из своих округов, где работали с населением. Депутатский корпус на протяжении трех недель был в гуще событий, из всех уголков Беларуси звучали тысячи предложений граждан. Ведь сегодня для каждого важно быть не просто наблюдателем, но и активным участником.

Открывая сессию, спикер Владимир Андрейченко сразу скажет: обсуждение проекта новой Конституции получилось максимально открытым и широким. Изменения в Основной закон вызвали небывалый интерес у белорусов. Оно и понятно, ведь документ закладывает ориентиры развития и определяет облик страны на десятилетия вперед.

Наши встречи проходили и в заводских цехах, и в студенческих аудиториях, и в общественных приемных. И везде мы видели искренний интерес к предлагаемым конституционным новациям. Люди научились отличать настоящих патриотов от демагогов, поняли истинную цену тем пустым обещаниям, которые привели бы страну к катастрофе. Как оказалось, сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. Поэтому мы можем надеяться только на себя, и сила наша - в единстве. Эта мысль объединяла абсолютное большинство участников диалога.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В Беларуси проведено 3 тыс. диалоговых площадок по обсуждению проекта Конституции

Страна буквально живет большим диалогом. По новой редакции Конституции проделана огромная и планомерная работа: свыше 17 тысяч встреч в трудовых коллективах и около 3 тысяч диалоговых площадок.

Тот вариант, который вынесен на референдум, сбалансирован, он действительно прошел уникальную проработку: такая работа началась еще в 2016 году. А последний год был очень насыщенным в формах и методах работы с Основным законом, начиная от диалоговых площадок, работы Конституционной комиссии и заканчивая рабочей группой, которая была создана главой государства для утонченной доработки.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований, зампредседателя ЦИК Беларуси

Центральным событием этой сессии станет обращение Президента к народу и Национальному собранию. Это своего рода ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций, бизнеса и для каждого белоруса. Нынешнее послание в непростой период: политика двойных стандартов, санкционное давление и новые штаммы коронавируса. И, безусловно, люди ждут прямого и откровенного диалога.

Нам очень важно в этот момент исторический услышать мнение и оценку главы государства о положении дел в государстве, о состоянии внутренней и внешней политики. Это Послание должно консолидировать белорусский народ на успешное проведение референдума.
Виктор Свилло, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси
В Послании будут затронуты вопросы безопасности и такие стратегические национальные интересы как обеспечение независимости, суверенитета Беларуси и устойчивого социально-экономического развития. События последних месяцев показали устойчивый запрос общества на сильное государство, потому что люди понимают, что только государство может обеспечить защиту от вызовов и угроз, которые стоят перед нашим обществом.
Александр Маркевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Изображение

В текущих условиях эффективное законотворчество архиважно, а Послание, особенно накануне конституционного референдума, как никогда актуально. Это подчеркнет и спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня внеочередная сессия открылась также в верхней палате парламента.

Нынешнее послание состоится в особенный период нашей истории. Впереди конституционные референдум и серьезные планы на развитие нашей страны. И все это на фоне беспрецедентных международных событий. К сожалению, современный мир очень жестокий, повсеместно происходит обесценивание гуманистических идеалов, тогда как агрессивность и враждебность насаждается человечеству в качестве нормы жизни.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Закрытие седьмой внеочередной сессии запланировано на завтрашний вечер. После чего парламентарии вновь разъедутся по своим округам. Ведь впереди еще огромный пласт работы и в решении каждодневных вопросов регионов и в подготовке к референдуму.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все