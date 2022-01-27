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Палата представителей открыла внеочередную сессию 27 января
27 января в Минске собрались парламентарии Национального собрания на внеочередную сессию. В повестке депутатов и сенаторов было обсуждение вопросов подготовки к республиканскому референдуму. Рассказывает Алина Лаппо.
До большого политического события, которое и даст однозначный ответ, какой же быть Конституции Беларуси, остается месяц. Впереди много организационной работы - подготовка к референдуму сегодня в повестке депутатов. Парламентарии вернулась из своих округов, где работали с населением. Депутатский корпус на протяжении трех недель был в гуще событий, из всех уголков Беларуси звучали тысячи предложений граждан. Ведь сегодня для каждого важно быть не просто наблюдателем, но и активным участником.
Открывая сессию, спикер Владимир Андрейченко сразу скажет: обсуждение проекта новой Конституции получилось максимально открытым и широким. Изменения в Основной закон вызвали небывалый интерес у белорусов. Оно и понятно, ведь документ закладывает ориентиры развития и определяет облик страны на десятилетия вперед.
Наши встречи проходили и в заводских цехах, и в студенческих аудиториях, и в общественных приемных. И везде мы видели искренний интерес к предлагаемым конституционным новациям. Люди научились отличать настоящих патриотов от демагогов, поняли истинную цену тем пустым обещаниям, которые привели бы страну к катастрофе. Как оказалось, сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. Поэтому мы можем надеяться только на себя, и сила наша - в единстве. Эта мысль объединяла абсолютное большинство участников диалога.
В Беларуси проведено 3 тыс. диалоговых площадок по обсуждению проекта Конституции
Страна буквально живет большим диалогом. По новой редакции Конституции проделана огромная и планомерная работа: свыше 17 тысяч встреч в трудовых коллективах и около 3 тысяч диалоговых площадок.
Тот вариант, который вынесен на референдум, сбалансирован, он действительно прошел уникальную проработку: такая работа началась еще в 2016 году. А последний год был очень насыщенным в формах и методах работы с Основным законом, начиная от диалоговых площадок, работы Конституционной комиссии и заканчивая рабочей группой, которая была создана главой государства для утонченной доработки.
Центральным событием этой сессии станет обращение Президента к народу и Национальному собранию. Это своего рода ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций, бизнеса и для каждого белоруса. Нынешнее послание в непростой период: политика двойных стандартов, санкционное давление и новые штаммы коронавируса. И, безусловно, люди ждут прямого и откровенного диалога.
Нам очень важно в этот момент исторический услышать мнение и оценку главы государства о положении дел в государстве, о состоянии внутренней и внешней политики. Это Послание должно консолидировать белорусский народ на успешное проведение референдума.
В Послании будут затронуты вопросы безопасности и такие стратегические национальные интересы как обеспечение независимости, суверенитета Беларуси и устойчивого социально-экономического развития. События последних месяцев показали устойчивый запрос общества на сильное государство, потому что люди понимают, что только государство может обеспечить защиту от вызовов и угроз, которые стоят перед нашим обществом.
В текущих условиях эффективное законотворчество архиважно, а Послание, особенно накануне конституционного референдума, как никогда актуально. Это подчеркнет и спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня внеочередная сессия открылась также в верхней палате парламента.
Нынешнее послание состоится в особенный период нашей истории. Впереди конституционные референдум и серьезные планы на развитие нашей страны. И все это на фоне беспрецедентных международных событий. К сожалению, современный мир очень жестокий, повсеместно происходит обесценивание гуманистических идеалов, тогда как агрессивность и враждебность насаждается человечеству в качестве нормы жизни.
Закрытие седьмой внеочередной сессии запланировано на завтрашний вечер. После чего парламентарии вновь разъедутся по своим округам. Ведь впереди еще огромный пласт работы и в решении каждодневных вопросов регионов и в подготовке к референдуму.
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