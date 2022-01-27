Палата представителей открыла внеочередную сессию 27 января

Наши встречи проходили и в заводских цехах, и в студенческих аудиториях, и в общественных приемных. И везде мы видели искренний интерес к предлагаемым конституционным новациям. Люди научились отличать настоящих патриотов от демагогов, поняли истинную цену тем пустым обещаниям, которые привели бы страну к катастрофе. Как оказалось, сильная, независимая и процветающая Беларусь никому не нужна кроме самих белорусов. Поэтому мы можем надеяться только на себя, и сила наша - в единстве. Эта мысль объединяла абсолютное большинство участников диалога.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси