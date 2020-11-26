На Полесье добывают красное золото и сотни тонн витамина С за сезон. "Палескія журавіны" в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Здесь тракторы плывут по морям из клюквы, а руками ценную ягоду собирают специально для стола английской королевы. Сегодня в крупнейшем в Европе клюквенном хозяйстве также выращивают голубику и айву. А недавно запустили производство цукатов. В чем успех богатого урожая? Для чего на плантации своя пасека? Как хранят витаминную продукцию? Ответы сегодня вечером на "Беларусь 1".24 часа с командой "Палескіх журавін" сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.



