Эксперты задаются вопросом, чем ХАМАС обстреливает израильские города? И причем здесь оружие, которое Запад поставлял Украине? Подробности в "Таблице Менделевой".

"Железные мечи" против "Наводнения Аль-Аксы" и новая-старая горячая точка на карте. Обстановка в регионе накалилась до предела. Где ХАМАС взял ракеты и мины, которыми обстреливал Израиль? И причем здесь Украина?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Внимание всего мира приковано к событиям на Ближнем Востоке. Новости о новом витке палестино-израильского конфликта не сходят с первых полос мировых СМИ. На протяжении нескольких дней стороны обмениваются ракетными обстрелами.

Но вот откуда у ХАМАС такие ракеты? Этим вопросом эксперты задавались уже на следующий день после начала эскалации. В конгрессе США допустили поставки оружия ХАМАС из Украины. Такую версию выдвинула член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин: "Нам нужно работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера всего оружия из США, используемого ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Пришло ли оно из Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое".

Израильтяне ощутили "американскую поддержку" на деле. ХАМАС опубликовал нарезку атак по израильским вертолетам из советских ПЗРК "Стрела-2". Западные СМИ предполагают, что эти переносные зенитные ракетные комплексы Палестина получила от Украины.





Помимо прочего, по сообщениям СМИ, интересный окрас приобрело задержание палестинцев под Ашкелоном. Утверждается, что солдаты ЦАХАЛ нашли в пикапе боевиков ракеты к РПГ-7 с метками украинского подразделения из Мукачево. Признали утечку американского оружия из Украины на Ближний Восток и во Франции. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо подчеркнул, что это ведет к организованному глобальному хаосу.

Указал на поразительное сходство автоматов, которые держат палестинцы в руках, с американскими М-4 и сын экс-президента США Дональда Трампа: "Это больше похоже на американские М-4, чем на АК-47, которые мы привыкли видеть на Ближнем Востоке. Могут ли они быть из запасов 70 000 автоматов, которые мы оставили Талибану?"

То, что ХАМАС может использовать оружие, полученное Украиной отНАТО и затем проданное боевикам, не исключил и экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы. Ларри Джонсон, экс-агент ЦРУ

Примечательно, что о том, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля, еще в июне заявлял израильский премьер в интервью изданию "Иерусалим Пост". При этом Нетаньяху подчеркивал, что это вовсе не теоретическая возможность.

Это наделе уже случилось сзападными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь обнаруживаем уграниц Израиля. Мы должны быть крайне осторожны. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Эскалация конфликта в Израиле - это катастрофический сценарий для президента Байдена перед выборами. Вот, что пишет журналист Дэниел Буш в статье дляNewsweek: "Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию".