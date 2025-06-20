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"Память без границ" стала основной темой диалоговой площадки международного форума "Цитадель памяти"
О важности сохранения исторической правды 20 июня говорили в Брестской крепости. Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа здесь стартовали сразу два патриотических форума.
В эти памятные дни в Брест съезжаются делегации из самых разных уголков планеты. Так, "Музей войны - территория мира" легендарной крепости сегодня объединил представителей 5 стран СНГ. "Память без границ" стала основной темой диалоговой площадки международного исторического форума.
Роль советских пограничников в победе над фашистской Германией, ранее неизвестные факты из истории, борьба с фальсификацией о Великой Отечественной и отражение подвига страж границ. Участники форума, а их, к слову, около 100 человек, говорили сегодня о том, что важно помнить всем поколениям. Акцент делали и на работу по увековечению памяти героев.
"Вся работа старшего поколения должна быть направлена на сохранение истории, раскрытие новых фактов, работу в архивах и, конечно же, донесение до молодежи РБ и РФ фактов об истории", - отметил председатель областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник" Андрей Петров.
В программе исторического форума и открытие памятника советским пограничникам, а еще уже 10-я традиционная акция "Боевой расчет". Эти мероприятия также пройдут на священной земле Брестской крепости.
Брест также собрал около 200 участников из Беларуси и России на молодежный патриотический форум "Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе". Его торжественное открытие состоялось в легендарной крепости-герое. Участники большого проекта технического университета Бреста почтили память всех защитников родины. Живые цветы легли к Вечному огню цитадели. Прежде чем попасть на форум молодые патриоты прошли серьезный отбор в своих учебных заведениях.
А Республиканский центр патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении легендарной крепости, встретил юных миротворцев со всей страны. В Бресте для них устроили большой фестиваль.