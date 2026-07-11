Память на рельсах: как проект "Поезд Памяти" возвращает голоса ушедших героев

Перроны помнят не только гудки паровозов, они помнят тишину расставания. В далеком 1941 году матери, жены и сестры расставались со своими мальчиками и до конца не были уверены, вернутся ли они домой. Спустя 85 лет на эти платформы вступают участники проекта "Поезд Памяти" - мальчики и девочки, правнуки тех, кто тогда уходил на фронт.

"Настолько и страшно, и при этом понимаешь ужасы. Сначала кажется, что это просто история, сказка, написанная кем-то очень жестоким, а потом понимаешь, что это было в реальности, то, что мы сейчас видели. Становится, правда, страшно. Слезы на глаза наворачиваются, особенно когда видели мирное население, например, детей, которые бегут за матерью", - поделилась эмоциями участница проекта "Поезд Памяти".

С тех самых первых страшных дней вся большая страна жила на рельсах - поезда перевозили не только грузы, медикаменты и целые роты. С поездами по всему Советскому Союзу путешествовали новости. И каждый день ждали только хороших.

Вагоны с фронтовой почтой признавались объектами стратегической важности. Их ставили под охрану точно так же, как эшелоны со снарядами. Отличие одно: снаряды отбирали жизни, письма к ней возвращали.

Факт Только в 1943 году у одной из дивизий за месяц было 12 тыс. писем. Солдаты писали их в окопах перед боем и в госпиталях, лишь бы передать весточку, что живой.

За 4 года написано 10 млрд таких счастливых весточек. Конвертов не хватало уже к осени 1941 года. Тогда кто-то придумал лист бумаги складывать в виде треугольника без клея и марок. Писали на чем угодно, лишь бы только передать весточку.

Война - страшное ощущение: одно общее на всех чувства тянущейся тревоги. Она извещала о себе сама. И первыми удар на себя брали не города, а вокзалы. Точнее, железные люди на железной дороге.

Операция "Рельсовая война" сократила на 40 % поставки немецких вооружений. Железнодорожный вокзал города Гродно стал одной из первых твердынь на пути врага. Милиционеры и военные реализовали оборону, укрываясь в подвалах здания практически всю неделю.

На 9-й день, когда немцы поняли, что просто так советские военные сдаваться не собираются, они затопили подвалы водой. За них отомстил машинист-подпольщик Николай Богатырев - он подорвал два паровоза и 18 вагонов, выведя движение из строя практически на 18 часов.

Вокзал, конечно, был разрушен, но память о тех, кто стоял насмерть, до сих пор жива.

"Мой дедушка - ветеран Великой Отечественной войны, ему 97 лет. Во время начала войны он был практически нашим ровесником и служил в железнодорожных войсках на железнодорожном вокзале у нас в Симферополе. Он прошел всю Великую Отечественную войну и помогал потом восстанавливать наш железнодорожный вокзал после окончания войны. Когда Крым был под оккупацией немецкими войсками, которые пришли на железнодорожный вокзал набирать рабочую силу в Германию, благодаря его смекалке и находчивости он спас себя и своих товарищей от отправки на территорию Германии", - рассказала участница проекта "Поезда Памяти" из России.

Испокон веков говорили, что война - дело не женское. Легендарные советские девушки-снайперы, зенитчицы, медики, разведчицы, летчицы, подпольщицы и партизанки - все они доказали, что когда Родина в опасности, они готовы встать с мужчинами в один ряд.

Факт За годы Великой Отечественной войны на фронте служили больше 800 тыс. женщин. 92 были удостоены звания Герой Советского Союза.

"Ее жизнь - череда героических поступков от первых осмысленных шагов до последнего удара сердца. Славная дочь белорусского народа Вера Хоружая посвятила себя борьбе против всех, кто носит мундир угнетателя. Потеряв мужа, она перешла на линию фронта. В августе 1942 года вошла в оккупированный город Витебск, кишащий гестаповцами. Там располагался штаб группы "Армий Центр". Совершив 12 успешных разведывательных операций, 13-я роковая стала историей предательства. Гестапо пытало ее долго и жестоко, требуя имен. Однако женщина, носившая в фамилию Хоружая - та, что держит знамя, - не проронила ни слова", - отметила участница проекта "Поезд Памяти".

В таких вагонах немцы возили пленных, бывало, неделями ехали стоя. Сон - 4 ч, еда - один раз в день. Когда люди умирали, просто приезжал новый эшелон смерти. Кости погибших перемалывали в удобрения, волосами набивали матрасы. Больше всего узникам запомнились руки, которые вчера играли на скрипке, брали винтовки и шли на огневые рубежи. Невыносимо было такое даже помнить, не то чтобы рассказывать внукам.

"Ее назвали Ефросинья, словно наделяли ее качествами святой Ефросиньи Полоцкой. В поселке Оболь 18-летняя Ефросинья Зинькова собрала вокруг себя 38 мальчишек и девчонок, самым младшим из которых было всего 15 лет. Они назвали себя "Юными мстителями". Взрывали эшелоны, распространяли листовки, собирали сведения для партизан. 26 августа 1943 года гестапо устроило облаву и почти всех схватили, а Ефросинья спаслась в Полоцке. Вернувшись, узнала, что фашисты расстреляли ее мать вместе с товарищами. Девочка слишком рано повзрослела, ушла в партизанский отряд и отомстила за каждого", - рассказала участница проекта "Поезд Памяти".

Их души не сдались, не ушли в небытие - они расправили крылья, сбросив опаленную одежду. Они взывали вверх гордыми журавлями в их вечном полете - великая звенящая тишина Победы и покоя, доблестно и честно оставив глубокий след в их памяти.

Перед молодыми людьми 1940-х годов, как на ладони, лежала их Родина: впереди ждали годы восстановления, но главное, что они восстанавливали, - это жизнь без войны. Строили заново не только стену, но и веру в то, что будущее может быть мирным.

О том, как в тесноте вагонов рождалась большая дружба и живая память о подвиге предков, смотрите в фильме "Поезд сквозь время: как сегодня сохраняют память о войне".

Фото: БЕЛТА