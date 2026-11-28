Краткий пересказ от ИИ

28 ноября в правительстве Челябинской области состоялась встреча посла Беларуси в России Юрия Селиверстова с губернатором области Алексеем Текслером. На ней были обсуждены важные направления кооперации.

Беларусь готова плотно работать в российскими регионами фактически в формате 24/7. Об этом на неделе говорил Президент Александр Лукашенко, принимая в Минске российскую делегацию. В этом контексте рабочая суббота в Челябинске полностью соответствовала задачам, поставленным на высшем уровне, - использовать все возможности для укрепления партнерства.

У Минска и Челябинска общая цель - нарастить торговлю. Полмиллиарда долларов - неплохо в региональном разрезе, но недостаточно. Крупный промышленный центр Южного Урала для Беларуси - это потенциал в развитии кооперационных связей. Промышленная роботизация - одно из направлений. Челябинск в этом знает толк. Здесь даже есть центры компетенций, которые умеют внедрять роботов на любых заводах. Уральские производители готовы тиражировать опыт роботизации промышленности. Об этом говорили в правительстве области.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "Вопрос интересен не только в самом каком-то устройстве, а вопрос в целом технологическом процессе, когда несколько роботов делают операцию от начала до конца и программируются под ту частоту, под тот объем, тот вес, который необходим на данном конкретном изделии. Здесь создаются учебные прототипы агрегатов, на которых можно научить людей".

Автомобильный завод "Урал" - гордость челябинцев. Выпускает грузовики, самосвалы, спецмашины. Говорят, им по силам даже самое сложное бездорожье. Вместе с белорусами здесь готовы создавать новые решения, расширять закупки наших автокомпонентов.

Александр Васильев, заместитель гендиректора АЗ "Урал" (Россия): "Сегодня покупка отдельных станков уже неинтересна. Интересен полный комплекс с инжинирингом, поскольку инжиниринговые компании подбирают оборудование по тем техническим требованиям, которые мы выставляем. Они подбирают не только оборудование, но и технологии. Всем понятно, что будущее - за частичной заменой людей специализированными роботами и другими механизмами. Поэтому у нас есть контакты в том числе и с белорусскими предприятиями".

У завода давняя история - на днях ему исполнится 85 лет. В годы войны на шасси "Урала" устанавливали даже знаменитые "Катюши". Вклад челябинцев в общую Победу не измерить. Город даже неофициально называли Танкоградом. Это был главный центр танковой промышленности всего Советского Союза и кузница кадров для танковых войск. В память о цене нашей Великой Победы к мемориальному комплексу "Вечный огонь" были возложены цветы.

Сотрудничество Беларуси с российскими регионами крепнет не только экономическими, но и гуманитарными проектами.

В Челябинск белорусы привезли уникальную постановку - концерт-реквием "Каждый третий". Театрально-музыкальный и документальный проект уже увидели тысячи белорусов, а также москвичи и петербуржцы, жители Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Память о Великой Отечественной войне объединяет народы Беларуси и России.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер, автор сценария проекта "Каждый третий": "Для нас сегодня особая честь показывать концерт-реквием в Челябинске, в знаменитом Танкограде, который был не просто опорой для тыла, но и опорой для Красной армии в годы Великой Отечественной войны. У нас общая история, которая объединяет. Она продолжается и в молодом поколении. Молодежь точно так же чувствует и сопереживает всему увиденному и на выставках, и в процессе концерта-реквиема".

Более сотни человек работали над постановкой. На челябинской сцене выступили артисты разных поколений: и те, кто из первых уст слушал рассказы очевидцев военного лихолетья, и совсем малыши, ребята 6-летнего возраста, для которых мир - это данность. Все они привезли в Челябинск песни нашей памяти, редкие кадры военной хроники, уникальные фотодокументы и оживили историю, которую невозможно забыть.

Артем Пинчук, художественный руководитель Драматического театра белорусской армии: "Эмоции разные, но это чувствуется в начале любого концерта. Но когда в финале, на последней песне все зрители встают, то мы понимаем, что это действительно воздействует. Мы выполняем главную цель - объединяем людей, память, которую мы храним, и человечность".

Зрители также могли воспользоваться уникальной электронной базой данных и узнать о погибших и тех, кто прошел всю войну, а также на тематических выставках увидеть подлинные личные письма, почтовые карточки, отправленные с фронта, архивные фото.

"Каждый третий" - это проект, который должно увидеть как можно больше людей. Так говорят о белорусской постановке, куда бы ее ни привозили. Она впечатляет и отзывается болью в сердцах и белорусов, и россиян, сколько бы поколений не сменилось. Годы не стирают нашу память. Ее свято чтят во имя мира.