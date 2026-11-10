Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске

МВД проанализировало теракт в Кракове, сотрудники, обеспечивающие общественный порядок, пройдут дополнительную подготовку. Об этом рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков на церемонии, посвященной Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД.

Традиционно 10 ноября ведомство проводит череду памятных и торжественных мероприятий. В Минске минутой молчания почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга. Участники церемонии возложили цветы и венки к подножию памятника.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Такого плана мероприятия мы всегда начинаем с посещения мест захоронения наших сотрудников, посещения памятников, возложения цветов. Отдаем дань уважения сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Это те люди, которые в сложной ситуации остались верны присяге и защитили граждан ценой собственной жизни. Я хочу сказать, что они всегда находятся с нами в одном строю. Наши ветераны, я называю их золотым резервом Министерства внутренних дел, по сей день плечом к плечу с действующими сотрудниками органов внутренних дел".

Ветераны МВД, а сейчас их порядка 26 тыс., по сей день продолжают помогать в работе действующим правоохранителям и воспитывать молодое поколение.