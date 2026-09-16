Память сквозь года: в Могилеве прошел митинг-реквием ко Дню народного единства

Митинг-реквием в память о жертвах оккупации, приуроченный ко Дню народного единства, прошел на площади Славы в Могилеве. Представители местной власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь в знак уважения и вечной памяти возложили цветы к монументу в честь героев.

Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:

"День народного единства - особенный праздник для всех белорусов. Была восстановлена историческая справедливость, мы снова стали одним народом, воссоединились. Это очень важно, потому что в единстве наша сила, потому что единство - это тот фундамент, на котором мы будем строить свое будущее. Оно зависит от нас, и у нас есть все для созидания".

Игорь Васильченко, директор СШ № 17 г. Могилева

"Единство для меня - это чувство локтя друга, товарища, брата. Это способность оказать помощь в любой момент людям, которые нуждаются. Это сплочённость, совместная работа для того, чтобы наша Беларусь с каждым годом становилась как можно ярче, чище и краше", - отметил директор СШ № 17 г. Могилева Игорь Васильченко.

Участники митинга почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за свободу и независимость родной земли.