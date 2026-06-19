22 июня Беларусь отметит скорбную дату - 85 лет с начала Великой Отечественной войны. События тех страшных лет вспоминают по всей Беларуси и не только.

В Брест прибыл тематический поезд с символичным названием "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Стартовал он с Белорусского вокзала Москвы 15 июня с остановками в Орше, Минске и Барановичах и оказался в еще одном знаковом для всех белорусов месте. Участники поезда побывали сегодня в цитадели мужества. В Бресте вспоминают защитников цитадели. В месте памяти и скорби - участники тематического поезда "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Международный проект впервые реализуют в стране.

Маршрут памяти по городам Беларуси и России

По местам героических сражений от Москвы до Бреста. Такой патриотический проект встречают в Беларуси впервые. Сегодня - финальная точка на карте - легендарная цитадель. Память вновь объединила поколения двух народов в Брестской крепости.

Андрей Соловьев, герой России:

"Испытал такие эмоции! Пульс участился, и я почувствовал ту силу, но в то же время печаль и скорбь, которую пришлось пронести бойцам на себе, защищая границы нашей Родины".

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Именно цитадель, знаменитая на весь мир, приняла первый удар немецкой армии в июне 41-го. Гарнизон и семьи военнослужащих 85 лет назад оказывали сопротивление врагу.

Этот символ мужества незыблем сквозь года. В месте памяти и скорби - благодарные наследники победителей с гордостью о тех, кто подарил мир, с памятью, о которой здесь не обязательно говорить вслух. Участники проекта, инициированного министерствами обороны Беларуси и России, проделали немалый путь, чтобы оказаться там, где началась война.

В знак уважения к подвигу - цветы у Вечного огня и минута молчания. "Свеча памяти" - как знак благодарности от поколения победителей. Частицу огня из цитадели доставят в центральный парк "Патриот" Вооруженных Сил России уже 22 июня. Ночью там зажгут 1418 свечей - ровно столько дней длилась война.

Олег Мосеев, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил России:

"Ежегодно частичка огня привозится из разных важных мест - из Санкт-Петербурга, Пискаревского кладбища. В прошлом году мы привозили от мемориала Курской битвы, в этом году - знаменательный год - 85-летие начала ВОВ - частичка огня берется отсюда. Это не просто огонь, это память о наших защитниках, которые отдали жизнь".

Письма потомкам

Письма потомкам. Участники военно-патриотической акции обменялись капсулами с посланием от ветеранов. В нем - о самом важном: ценности мира и исторической правды, сохранении мемориалов. Сразу три капсулы из Беларуси займут почетное место в музейном комплексе "Дорога памяти" в России.

Вадим Лукашевич, начальник управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f358281-f4f7-4229-ac25-17065e9e528f/conversions/eb1799f3-79cf-47fe-8fd3-372065c7c30a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f358281-f4f7-4229-ac25-17065e9e528f/conversions/eb1799f3-79cf-47fe-8fd3-372065c7c30a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f358281-f4f7-4229-ac25-17065e9e528f/conversions/eb1799f3-79cf-47fe-8fd3-372065c7c30a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f358281-f4f7-4229-ac25-17065e9e528f/conversions/eb1799f3-79cf-47fe-8fd3-372065c7c30a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вадим Лукашевич, начальник управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

"Чем дальше в историю уходит 1945 год, победный год, тем больше мы наблюдаем попытки фальсификаций, искажений исторической правды об итогах Второй мировой войны, принижение роли советского народа в достижении победы, оскверняются братские могилы советским солдатам. Мы, безусловно, должны противостоять этим искажениям и фальсификациям".

Начало войны. Уже скоро цитадель погрузится в события первого дня войны, который разделил жизнь людей на до и после. У монумента мужества 22 июня, сразу после полуночи, покажут постановку "Брестская крепость".

Анна Сеньковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89afe49f-5778-4c08-a2a0-6075e25de983/conversions/9c9d8332-02f5-4384-b067-d00b0a649371-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89afe49f-5778-4c08-a2a0-6075e25de983/conversions/9c9d8332-02f5-4384-b067-d00b0a649371-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89afe49f-5778-4c08-a2a0-6075e25de983/conversions/9c9d8332-02f5-4384-b067-d00b0a649371-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89afe49f-5778-4c08-a2a0-6075e25de983/conversions/9c9d8332-02f5-4384-b067-d00b0a649371-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Сеньковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы:

"Премьера спектакля состоялась в 1953 году. Был сыгран более 950 раз, и после 40-летнего отдыха он возвращается на нашу сцену в такой скорбный для нашей страны момент - в 85-летие со дня начала войны. Декорацией служат Холмские ворота, наши зрители увидят их на сцене".

Рядом - в Кобринском укреплении - на рассвете пройдет реконструкция. Декорации уже практически готовы. Участники съезжаются в Брест. В этом году - более 900 реконструкторов, в том числе из Литвы, Эстонии и Японии.

Олег Клунин, режиссер реконструкции в Брестской крепости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90227c86-7c08-4a1d-9d45-41884b25ce40/conversions/e064a785-7b65-44b2-b2fa-86d371b8d778-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90227c86-7c08-4a1d-9d45-41884b25ce40/conversions/e064a785-7b65-44b2-b2fa-86d371b8d778-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90227c86-7c08-4a1d-9d45-41884b25ce40/conversions/e064a785-7b65-44b2-b2fa-86d371b8d778-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90227c86-7c08-4a1d-9d45-41884b25ce40/conversions/e064a785-7b65-44b2-b2fa-86d371b8d778-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Клунин, режиссер реконструкции в Брестской крепости:

"Около 10 единиц военной техники, плюс мотоциклы, разъезды. Мы увеличиваем количество декораций, перестраиваем изображение и ход первого мирного дня и развития военных действий с учетом, что зрители будут располагаться практически по всему периметру поля".