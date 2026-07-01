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Память жива: в Смолевичском районе депутаты возложили цветы к мемориалу "Разгром"

В память об освободителях и во имя исторической правды депутаты Палаты представителей возложили цветы в мемориальном комплексе "Разгром" в урочище Стриево. Именно над этим ансамблем Палата представителей взяла шефство.

Юрий Марецкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Нет ничего важнее мирного неба над нашей землей. Время выбрало нас, и задача нашего поколения - поддерживать эти памятники в надлежащем состоянии и передать историческую правду молодому поколению".

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мемориальный комплекс "Разгром" - последнее место дислокации одной из крупнейших в Беларуси партизанских бригад. Памятник раненому солдату - это партизанское кладбище, где покоятся несколько сотен человек.

Разделы:

ОбществоИсторияРегионы

Теги:

мемориалСмолевичский район
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