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Память героев почтили в Пружанах
Память героев почтили в Пружанах, что в Брестской области. Там находится братская могила, где похоронено 265 защитников. Это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из них погибли во время освобождения города. Последние 75 лет местные жители занимаются чествованием памяти своих героев. Общими усилиями они восстанавливают имена неизвестных солдат. В этом помогают рассекреченные архивы, воспоминания старожилов и информация от родственников-фронтовиков.
Из 265 человек, похороненных в братской могиле, неизвестными остаются имена только двух защитников.
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