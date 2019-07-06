Память героев почтили в Пружанах, что в Брестской области. Там находится братская могила, где похоронено 265 защитников. Это бойцы Красной армии и партизаны. Большинство из них погибли во время освобождения города. Последние 75 лет местные жители занимаются чествованием памяти своих героев. Общими усилиями они восстанавливают имена неизвестных солдат. В этом помогают рассекреченные архивы, воспоминания старожилов и информация от родственников-фронтовиков.



Из 265 человек, похороненных в братской могиле, неизвестными остаются имена только двух защитников.