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Память героев Великой Отечественной почтили в посольстве Казахстана

К мемориалу на его территории как символ вечной жизни легли цветы в честь мужества казахских бойцов. Их подвиги за мир в нашей стране не забыты и белорусами. Символично прозвучал национальный гимн Казахстана, слова благодарности, а также прошла минута молчания.
84 казахских воина удостоены звания Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в боях за Беларусь.

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