Память и дань уважения павшим героям - 25 января студенты "Звездного похода" возложат цветы в знаковых районах Беларуси

Сегодня участники интернационального "Звездного похода" (а это более 250 студентов педагогических университетов России, Казахстана и Узбекистана, а также курсанты Института пограничной службы Беларуси) посетят Ивацевичский, Осиповичский, Ошмянский и другие районы Синеокой. Ребята проведут митинги и возложат цветы к мемориальным комплексам и братским могилам солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами и окажут им шефскую помощь.