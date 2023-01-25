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Память и дань уважения павшим героям - 25 января студенты "Звездного похода" возложат цветы в знаковых районах Беларуси
Сегодня участники интернационального "Звездного похода" (а это более 250 студентов педагогических университетов России, Казахстана и Узбекистана, а также курсанты Института пограничной службы Беларуси) посетят Ивацевичский, Осиповичский, Ошмянский и другие районы Синеокой. Ребята проведут митинги и возложат цветы к мемориальным комплексам и братским могилам солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, встретятся с ветеранами и окажут им шефскую помощь.
58-й "Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартовал накануне. Торжественный митинг состоялся во внутреннем дворике педуниверситета.
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