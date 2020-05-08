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Память минских подпольщиков почтили артисты театра имени Я. Купалы

Великую Отечественную войну мастера сцены встретили в эвакуации в Томске. Там же (несмотря на военное положение) открыли сезон спектаклем "Партизаны". В 1943-м труппа сформировала фронтовую бригаду - 65 спектаклей и 71 концерт непосредственно в армии. Средства от показов пошли на закупку боевого самолета. В эвакуации "родился" и легендарный спектакль "Павлинка".
Свежие цветы появились у мемориального знака из гранита и бронзы на месте казни членов Минского коммунистического подполья.

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