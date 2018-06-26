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"Память не знает границ". Под таким названием в эти дни проходит мотопробег украинских байкеров.
22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, колонна стартовала в Запорожье. Сегодня мотоциклисты прибыли в Минск. Перед этом они посетили места боевой славы в Гомеле, Могилеве, Орше, Витебске и Хатыни. Завтра колонна продолжит свой путь по Беларуси.
Общая протяженность белорусско-украинского мотопробега составит три с половиной тысячи километров.
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