"Память не знает границ". Под таким названием в эти дни проходит мотопробег украинских байкеров.

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, колонна стартовала в Запорожье. Сегодня мотоциклисты прибыли в Минск. Перед этом они посетили места боевой славы в Гомеле, Могилеве, Орше, Витебске и Хатыни. Завтра колонна продолжит свой путь по Беларуси.