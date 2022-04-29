Память о мужестве и стойкости людей в проекте "Память бессмертна!"

Память о мужестве и стойкости людей, сражавшихся за наше будущее, будет жить вечно. Для белорусов это священный долг. Именно так, как наша нация относится к Великой Отечественной войне, для многих наших соседей должно служить примером. Практически в каждом городе или поселке на месте сражений и уничтожения фашистами безвинных людей создаются памятные комплексы и мемориалы. В Полоцке прямо на берегу Западной Двины увековечен подвиг 23 гвардейцев, которые до последнего вздоха сражались за нашу землю. О символе мужества одного из древнейших городов Беларуси - в проекте "Память бессмертна!".