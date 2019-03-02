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Память о жертвах холокоста почтили накануне в Минске

77 лет назад на месте мемориала "Яма" было уничтожено 5 тысяч невинных людей, включая две сотни сирот из детского дома. Выжившие узники минского гетто, представители крупных еврейских организаций и дипкорпуса США, Германии и Израиля возложили цветы к гранитному обелиску на пересечении улиц Мельникайте и Заславской.

Карательная операция 2 марта 1942 - самая крупная на территории Беларуси. Здесь узников гетто расстреляли за 3 дня. Из 2 с половиной миллионов погибших на войне белорусов более 800 тысяч - еврейское население.

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