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Память павших в Отечественной войне почтили в Минске

Еще до рассвета память павших почтили в Минске. По традиции в 4 утра первыми это сделали пограничники. Цветы и венки легли к подножию обелиска на площади Победы. В Минске после возложения цветов к Вечному огню был выставлен почетный караул.

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