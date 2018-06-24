3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Память погибших почтили в Дальве
В Беларуси День Независимости отмечается с особыми чувствами и трепетом. Поводом тому служат и совершенно чудовищные и трагические события, которые произошли за считанные дни до полного освобождения страны от оккупантов. 19 июня 1944-го каратели пришли в деревню Дальва и заживо сожгли всех ее жителей. Единственный выживший в тот день - 13-летний мальчик Коля Гирилович. Именно он после войны организовал здесь строительство мемориального комплекса. О годовщине трагедии одной из последних "огненных деревень" Наталья Кузьмицкая.
Сорок четыре березы в память о сорока четырех мирных жертвах войны, самому маленькому из которых не было и двух лет. Эту березовую аллею заложили через год после открытия мемориала погибшим жителям Дальвы.
19 июня 1944-го на рассвете немцы окружили деревню плотным кольцом, согнали мирно спавших сельчан в один из домов, после чего забросали окна гранатами, облили бензином и подожгли.
В тот день в живых остался один 13-летний мальчик Коля Гирилович, который в это время пас лошадей вдали от деревни. За один день подросток лишился всего: семьи, крыши над головой, детства. Тогда же и поклялся увековечить память погибших в огне родных и односельчан.
Сожженная деревня уже никогда не восстановится, но память о ней и тех, чьи имена выбиты на мемориальной доске, будет жива, ее бережно хранят потомки. В 2006-м Николая Петровича не стало, дело его жизни продолжила супруга Римма Игоревна, их дети и внуки.
Дальва - сестра Хатыни, одна из многих других белорусских деревень, так и не восставших из пепла. Ежегодно ее посещают тысячи людей, но особенно многолюдно здесь в эти июньские дни - митинг-реквием в Дальве стал святой традицией, которая нужна не мертвым, а живым, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее