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Память погибших солдат в Афганистане почтили на митинге-реквиеме в Советском районе Минска
Сегодня 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Память погибших солдат почтили в регионах и в столице. Митинг-реквием в Советском районе Минскаобъединил почти 120 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители общественных организаций и молодежь. Они возложили цветы к памятнику с именами военнослужащих, погибшими при исполнении интернационального долга на афганской земле. Их память почтили минутой молчания. А в крыпте Храма-памятника в честь Всех святых прошел молебен.
В столице проживают более 4 тысяч воинов-интернационалистов. Память о погибших в Афганистане чтят. Так, в средней школе номер 66 работает тематический музей.
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