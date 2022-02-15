Память погибших солдат в Афганистане почтили на митинге-реквиеме в Советском районе Минска

Сегодня 33-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Память погибших солдат почтили в регионах и в столице. Митинг-реквием в Советском районе Минскаобъединил почти 120 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, представители общественных организаций и молодежь. Они возложили цветы к памятнику с именами военнослужащих, погибшими при исполнении интернационального долга на афганской земле. Их память почтили минутой молчания. А в крыпте Храма-памятника в честь Всех святых прошел молебен.