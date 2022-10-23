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Память погибших в Минском гетто почтили у мемориала жертвам гитлеровского геноцида "Яма"
Беларусь сегодня вспоминает страшные события истории. 79 лет назад фашисты уничтожили последних узников Минского гетто. За три дня, с 21 по 23 октября 1943 года, были убиты около 20 тысяч женщин, детей, стариков. Сегодня их память почтили у мемориала жертвам гитлеровского геноцида "Яма". Участники процессии, в числе которых представители еврейских организаций и дипломатических корпусов, возложили цветы к памятнику. Глава общины, бывшие узники и временный поверенный в делах Израиля в Беларуси, обратились к присутствующим.
Годовщина ликвидации Минского гетто
Во время реквиема были зачитаны имена убитых евреев, а раввин прочитал кадиш в память о 100 тысячах погибших в результате холокоста на белорусской земле. Все доказательства жестоких преступлений фашистов сегодня собирают историки и Генпрокуратура. В то время, когда Запад предпринимает попытки возродить нацизм и его идеологию, Беларусь делает все, чтобы сохранить и передать потомкам правду о событиях военных лет.
Фото: Минск Новости
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