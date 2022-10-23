Память погибших в Минском гетто почтили у мемориала жертвам гитлеровского геноцида "Яма"

Беларусь сегодня вспоминает страшные события истории. 79 лет назад фашисты уничтожили последних узников Минского гетто. За три дня, с 21 по 23 октября 1943 года, были убиты около 20 тысяч женщин, детей, стариков. Сегодня их память почтили у мемориала жертвам гитлеровского геноцида "Яма". Участники процессии, в числе которых представители еврейских организаций и дипломатических корпусов, возложили цветы к памятнику. Глава общины, бывшие узники и временный поверенный в делах Израиля в Беларуси, обратились к присутствующим.