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Память погибших в войну депутатов Верховного Совета БССР почтили сегодня в парламенте
Здесь состоялась торжественная церемония открытия двух мемориальных досок. В списках около сотни имен погибших и пропавших без вести героев. Каждый - образец стойкости и мужества, пример для подражания. Локацию внесли в тематический раздел международного проекта "Цифровая звезда".
В ходе мероприятия презентовали и книгу "Они были первыми", на страницах которой впервые опубликованные архивные документы и невыдуманные истории жизни.
Работа над книгой шла в сжатые сроки и заняла около года: в издании затронута тема отечественного парламентаризма и история Верховного Совета. В скором времени книга появится и в свободной продаже.
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