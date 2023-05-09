Память о ветеранах прочно прописана в политике Беларуси - никто не забыт и ничто не забыто!

Каждый год белорусы и тысячи гостей приходят в эти дни к памятникам героев. 9 Маямемориалы утопают в цветах. В этом наша память, наша признательность ветеранам, наша гордость за то, что в политике белорусского государства прочно прописана истина - никто не забыт и ничто не забыто!