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Память о ветеранах прочно прописана в политике Беларуси - никто не забыт и ничто не забыто!

Каждый год белорусы и тысячи гостей приходят в эти дни к памятникам героев. 9 Маямемориалы утопают в цветах. В этом наша память, наша признательность ветеранам, наша гордость за то, что в политике белорусского государства прочно прописана истина - никто не забыт и ничто не забыто!


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