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Память воинов-интернационалистов почтили в Вилейке

Пусть память расскажет. Областное мероприятие накануне тридцать первой годовщины вывода советских войск из Афганистана прошло сегодня в Вилейке. Руководство облисполкома и представители Союза ветеранов войны в Афганистане возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам. Местом встречи Вилейку выбрали неслучайно - более ста жителей района отсюда отправились на войну. Многие не вернулись.

Для гостей воины-интернационалисты и жители города подготовили творческую программу. Затем в школах города прошли уроки мужества, которые провели реальные свидетели жутких событий - ветераны войны в Афганистане.

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