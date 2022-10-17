Черная страница истории: в день 80-летия со дня ликвидации Брестского гетто память жертв холокоста почтили в Березовском районе. Бронная гора - место, где лес буквально растет на костях. На площади в два гектара похоронены более 50 тысяч человек. Это одна из самых больших братских могил времен Второй мировой войны во всей Европе. Евреев из Бреста, Кобрина, Березы и других городов Беларуси привозили в вагонах на местную железнодорожную станцию. Отнимали вещи и расстреливали. Тела укладывали друг на друга. По некоторым данным, на Бронной горе оккупанты убили 17 тысяч детей. Несмотря на то, что станция находится далеко от районного центра, сюда не зарастает народная тропа.

На месте трагедии скоро начнут строить мемориал. На Бронной горе появятся скульптурные композиции, в том числе вагон, похожий на те, в которых перевозили евреев. Все это подчеркнет боль и трагизм печальных событий. И еще раз напомнит посетителям мемориала про урок, который нельзя забывать.



Фото: Pixabay