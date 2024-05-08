Память жива - 8 мая возложены цветы к большим монументам, братским могилам и памятникам солдат сороковых

После войны прошло много лет, но память о военных событиях, подвигах и мужестве советских солдат живет в сердце каждого белоруса и бережно передается из поколения в поколение. Около 9 тыс. памятников и захоронений периода Великой Отечественной войны - свидетели тех страшных дней для нашего народа. Подробности в сюжете Светланы Лукьянюк.

"Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче - гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты". Так писал Владимир Высоцкий о братских могилах. На перекрестке дорог в Острошицком городке место, где захоронены 104 воина 100-й стрелковой дивизии. Именно их отличительный знак на главном постаменте. Здесь на смерть стояли в июне 1941 года, еще в начале войны. Не меньше потерь было и в 1944-м. Легендарная операция "Багратион". Бои за каждый километр и в воздухе, и на земле. Танкистам 5-й гвардейской армии - вечная слава!

Легендарный Т-34 - танк, который в серийное производство вышел только в 1940 году и сыграл огромную роль в Великой Отечественной. Это был лучший танк для своего времени. Он был прост и в производстве, и в обслуживании. И стал настоящим кошмаром для немецких войск. Его не очень толстая броня благодаря углу наклона практически не пробивалась пушками немецких танков.

Память о павших в годы Великой Отечественной войны сегодня мы храним, читая книги, пересматривая кинохронику, встречаясь со свидетелями тех лет, которых с каждый годом, к сожалению, все меньше, и принося цветы к неизвестным могилам и большим монументам. В Беларуси к таким местам тропа не зарастает.

Премьер-министр, руководитель аппарата и работники Совмина почтили память тех, кто в годы войны сражался за каждый клочок белорусской земли. Ведь цена Победы - это миллионы потерь. И долгий путь в 4 года, где были и поражения, и тысячи маленьких побед. Сегодня были залпы в честь тех, кто жертвовал своей жизнью ради своей Родины.

Готовность наших предков к самопожертвованию, мужеству, стойкости, доблести и отваге может потребоваться и сейчас. Это необязательно связано с войной, это гораздо чаще происходит в обычной мирной жизни, когда каждый из нас должен делать свой выбор пользу своей любимой страны. Я уверен, что мы сделали правильные выводы о том, что политика умиротворения агрессора практически никогда не дает плодов. Всегда нужно быть готовым стать на защиту своей страны, нужно предвидеть развитие событий, руководству страны нужно готовиться к любым сценариям развития обстановки, адекватно воспринимать все происходящее процессы и делать все для того, чтобы никогда на нашу землю вновь не пришла война. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Это еще острее чувствуется в Хатыни. Сожженная деревня с мирными жителями - это символ почти трех сотен таких же деревень, которые навсегда исчезли с карты Беларуси, оставаясь ныне лишь в гранитных плитах. Это самые страшные страницы Великой Отечественной.

До победы еще дожить нужно было. Внутрь себя смотришь и думаешь: "А смог бы я выдержать все это?" Сегодня вспоминаются слова "только бы не было войны". Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

На столичном военном кладбище захоронено более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров, а также местных жителей, которые освобождали Минск. 11 героев Советского Союза. Многие не установлены - 42 братские могилы. В эти майские дни за столицу еще шли бои. Вплоть до июля. Память всех героев 8 мая почтили депутаты Палаты Представителей.

Я просто уверен, что люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть и в этом наша сила. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Самый известный памятник воинам-освободителям Минска находится в сердце нашей столицы - на постаменте у Дома офицеров. На танке бортовой номер Л-145, как у боевой машины, которая первая ворвалась в столицу 3 июля 1944 года. Сегодня к подножию возложили красные цветы, как символ пролитой крови, от Администрации Президента. Этот мемориал не только в честь освободителей Минска. На таких танках советские воины освобождали и Европу. Однако на Западе с годами это перестали ценить.

"Это великая память, которая должна быть у нас в сердце и у тех, кто на Западе смотрит молчаливо, как сносят памятники. А должны были показать свой коллективный протест, потому что забвение - это путь к повторению", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

Об этом точно знают наши ветераны. Их глаза говорят о многом юному поколению белорусов. И как же здорово, что сегодня героев поздравляют школьники. Аккорды военных песен, цветы, подарки. Тамара Вешнякова в Ленинграде пережила блокаду. Встретила Победу еще ребенком. И большую часть жизни прожила в Минске. Сегодня вспоминает об ужасах войны, ведь такое не забывается.

"Самое главное - мир, ведь это счастье народа", - подчеркнула ветеран Великой Отечественной войны Тамара Вешнякова.

В Беларуси, которая потеряла каждого третьего, громче всяких слов об этом говорят тысячи памятников и захоронений. Черный гранит - это темная страница в истории страны. А стена - это массивный барьер, который призывает остановиться, задержаться и задуматься над жизнью, которая быстра, и ошибками истории, которые не должны повториться.

Поколение потомков победителей в эти майские дни находятся на проспекте Победителей, названном в честь солдат сороковых, у стеллы "Минск - город-герой". Главные торжества и тихие минуты молчания здесь. Преклонить голову и немного замедлиться в нашем нынешнем быстром мире. Столицу отстроили из руин. И это тоже подвиг. Более 500 представителей спортивной общественности страны - это и глава НОК, и наши медалисты, победители различных состязаний, возложили цветы к монументу на рукотворном Кургане у парка Победы.

Так понимать и сострадать, мне кажется, не может ни одна нация, как мы, белорусы. Я, правда, очень люблю своих земляков, свою Родину. Беларусь такая светлая, потому что мы такие, потому что мы ее любим и учим этому своих детей. Наталья Цилинская, председатель Белорусской Федерации велоспорта