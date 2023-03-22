Память жива в сердцах - нескончаемый поток людей к мемориалу в Хатыни

Сегодня в Хатыни нескончаемый поток людей. Среди них не только белорусы, но и гости из других стран - россияне, немцы. Цветы к подножию мемориала легли и от депутатов, сенаторов, аппарата Совмина, членов Конституционного и Верховного судов, Администрации Президента, Госсекретариата Совета безопасности, Комитета госконтроля, Генпрокуратуры.