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Память жива в сердцах - нескончаемый поток людей к мемориалу в Хатыни

Сегодня в Хатыни нескончаемый поток людей. Среди них не только белорусы, но и гости из других стран - россияне, немцы. Цветы к подножию мемориала легли и от депутатов, сенаторов, аппарата Совмина, членов Конституционного и Верховного судов, Администрации Президента, Госсекретариата Совета безопасности, Комитета госконтроля, Генпрокуратуры.

Живые цветы у мемориала как символ того, что память жива в сердцах каждого.

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