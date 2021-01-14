Сегодня в память о почетном Патриаршем Экзархе всея Беларуси Белтелерадиокомпания покажет документальный фильм Агентства теленовостей, который снимался к юбилею Митрополита. "Экзарх из рода Вахромеевых" смотрите сегодня на "Беларусь 1" после "Панорамы".